Viele heute gebräuchliche Redewendungen stammen aus dem Mittelalter. Die entsprechenden Einträge finden Sie mit der Suche nach Redensarten aus dem Mittelalter

Redensarten sind nicht immer die feine englische Art! Wie in jeder Sprache gibt es auch im Deutschen eine Fülle grober Ausdrücke und Beleidigungen. Also mach mich nicht schräg von der Seite an, finde hier derbe Kraftausdrücke und Schimpfwörter oder leck mich ...

Nicht nur so manche Redensart, auch viele umgangssprachliche Ausdrücke haben ihren Ursprung im Jiddischen oder Hebräischen